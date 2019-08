Ecco come gli astronomi studiano i 'fossili' lasciati dall'Universo

Quando le piccole stelle chiamate nane bianche esplodono, producono una supernova di tipo Ia. Queste supernove sono indicatori cosmologici informativi per gli astronomi, ad esempio sono stati usati per dimostrare che l'Universo sta accelerando la sua espansione. Per tanto, conoscerle è molto importante.

Ma le nane bianche non sono tutte uguali, possono essere massicce la metà del nostro Sole o quasi il 50% in più, altre esplodono in delle spettacolari esplosioni (quelle più grandi), altre muoiono "in silenzio" (quelle più piccole).

Adesso, studiando i "fossili" di queste stelle, gli astronomi della Caltech hanno scoperto che all'inizio dell'Universo le nane bianche esplodevano anche con masse più piccole. All'inizio del 1900, un astrofisico di nome Subrahmanyan Chandrasekha calcolò che se una nana bianca avesse avuto più di 1.4 volte la massa del nostro Sole sarebbe esplosa in una supernova di tipo Ia (mentre quelle con massa inferiore no). Questo calcolo venne chiamato limite di Chandrasekhar.

Per studiare le supernove, Evan Kirby (colui che ha condotto lo studio) e il suo team, usano una tecnica colloquialmente chiamata archeologia galattica, un metodo che ricerca le firme chimiche di esplosioni nelle altre stelle.

Quando una nana bianca esplode in una supernova, sparge nel cosmo gli elementi forgiati nell'esplosione, elementi pesanti come il nichel e il ferro. Più una stella è massiccia, più elementi pesanti si formeranno nella sua esplosione.

Questi elementi andranno poi a formare il materiale per la creazione di nuove stelle. Proprio come i fossili forniscono indizi sugli animali non più presenti sulla Terra, la quantità di nichel nelle stelle ci mostra la grandezza delle stelle vissute precedentemente.

Così, osservando alcune galassie antiche, Kirby e il suo team hanno scoperto che la maggior parte delle stelle aveva un contenuto di nichel relativamente basso (le nane bianche esplose precedentemente erano quindi inferiori al limite di Chandrasekhar, ed erano grandi all'incirca come il Sole).

I ricercatori hanno inoltre scoperto che il contenuto di nichel è più alto nelle galassie recenti, il che significa che con il passare del tempo dal Big Bang, le nane bianche hanno aumentato la loro massa. "Non è ancora chiaro cosa abbia guidato questo cambiamento", afferma Kirby.

I prossimi passi per lo studio di queste stelle saranno attuati attraverso l'analisi del manganese, un modo preciso per convalidare le conclusioni tratte dal contenuto di nichel.