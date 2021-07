Come si attiva l'fTPM sulle schede madri Asus? Ecco quali sono i modelli compatibili

Dopo aver appreso che l'account Microsoft non sarà obbligatorio per tutti su Windows 11, torniamo a parlare dei prerequisiti del nuovo sistema operativo targato Microsoft per alcuni interessanti chiarimenti di Asus.

Il colosso taiwanese ha infatti pubblicato la lista completa delle schede madri del brand compatibili con Windows 11. In una lunga pagina dedicata all'argomento, Asus ha infatti annunciato che le schede con il supporto teorico a Windows 11 saranno:

Intel

C621, C422, C246, W480, X299

Serie 500 (Z590, Q570, H570, B560, H510)

Serie 400 (Z490, Q470, H470, B460, H410)

Serie 300 (Z390, Q370, Z370, H370,B365, B360, H310)

AMD

WRX80, TRX40

Serie 500 (X570, B550, A520)

Serie 400 (X470, B450)

Serie 300 (X370, B350, A320)

Vale la pena ricordare che alla compatibilità della scheda madre andrà affiancata quella del processore. A questo proposito ricordiamo che Microsoft ha pubblicato la lista completa dei processori Intel e AMD supportati da Windows 11.

Se la vostra scheda madre rientra fra quelle con uno dei chipset supportati, potremo procedere all'attivazione del cosiddetto TPM 2.0. Tutte le schede elencate sono compatibili con tale versione.

Come controllare se il TPM 2.0 è attivo?

Per fare ciò, sarà sufficiente premere in combinazione il tasto Windows e il tasto R. A questo punto si aprirà un box in cui potremo eseguire il comando tpm.msc. Nella finestra di dialogo successiva ci verrà comunicato se sul nostro PC è presente un modulo TPM e il suo stato di attivazione. In condizioni normali, il sistema dovrebbe restituire un messaggio d'errore che ci comunica l'impossibilità di trovare un modulo compatibile sul nostro PC. Fin qui tutto perfettamente normale, poiché Asus ha implementato sulle sue schede madri il cosiddetto fTPM, una variante software del modulo di sicurezza richiesto da Microsoft integrata all'interno del firmware della scheda madre.

Abilitare il PTT (fTPM) su piattaforma Intel

Quando accendiamo il PC, durante la prima apparizione del logo Asus o ROG basterà premere il tasto Canc. Questo ci consentirà di entrare nelle impostazioni del firmware della scheda. Nella sezione Avanzate, alla voce PCH-FW Configuration troveremo l'opzione PTT relativa alla piattaforma di sicurezza per sistemi Intel. Attivandola, il sistema diventerà compatibile con i prerequisiti di Windows 11, ammesso che anche il resto del sistema sia chiaramente supportato.

A questo punto basterà andare nella scheda Exit, salvare le modifiche apportate e il gioco è fatto.

Abilitare il fTPM sulle schede madri AMD

Allo stesso modo, su piattaforma AMD dovremo premere Canc alla comparsa del logo. Anche qui troveremo una sezione Avanzate ma la voce da cercare sarà AMD fTPM Configuration. A questo punto troveremo due opzioni. A noi interesserà quella che recita TPM Device Selection. Selezioniamo dunque Firmware TPM, salviamo e riavviamo il PC. Adesso potremo procedere con l'installazione di Windows 11.

Asus ricorda infine che eventuali criticità con le attuali versioni di Windows 11 sono dovute allo stato di Insider Preview. Questo tipo di build non è infatti pensato per l'uso quotidiano.

Se siete curiosi di scoprire cosa ne pensiamo della prima versione Insider del nuovo OS Microsoft, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra prima prova di Windows 11.