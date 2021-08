Come si attiva la modalità scura su smartphone Android? È semplicissimo!

La Dark Mode, o modalità scura, è diventata sempre più famosa con il passare degli anni, specialmente a partire dal 2019, considerato l’anno della Dark Mode per eccellenza. Tanti utenti però si staranno ancora chiedendo: ma come si attiva il tema scuro su smartphone Android? Bastano veramente pochi passaggi semplicissimi!

Su qualsiasi dispositivo mobile con sistema operativo del robottino verde, infatti, è possibile seguire questo percorso per impostare il tema dello smartphone scuro di default, facendo sì che ogni applicazione si adegui automaticamente all’impostazione di sistema: è sufficiente aprire il drawer delle app facendo swipe up dalla schermata principale, premere sull’icona Impostazioni con l’ingranaggio, recarsi su Schermo o Display e da lì attivare Tema scuro o Modalità scura tramite l’interruttore dedicato.

Possono esserci dei lievi cambiamenti nel punto in cui si trova quest’ultimo, a seconda della personalizzazione dell’interfaccia utente data dal produttore, ma da Android 10 e successivi questo è il procedimento standard. Una volta attivata noterete subito, utilizzando varie applicazioni di messaggistica, social network e non solo, che esse passeranno automaticamente dalla modalità chiara a quella scura, sempre se questa feature è supportata dall’app in questione.

Tra l’altro, recentemente uno studio ha svelato come cambia il consumo della batteria quando si attiva la Dark Mode. Ebbene, i dati ottenuti potrebbero sorprendervi!