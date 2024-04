Ecco come si attiva l'offerta Sky Mobile powered by Fastweb

Dallo scorso 29 Febbraio 2024 è disponibile la promozione Sky Mobile powered by Fastweb, che ha segnato il debutto della pay tv nella telefonia mobile. Le promozioni partono da un costo di 7,95 Euro al mese per 150GB di internet, minuti illimitati e 100 SMS.

Ma come si attiva?

Come indicato direttamente nella pagina web di Sky Mobile, è possibile procedere con l’attivazione dell’offerta attraverso due metodi: online o con un operatore. Procedendo online, si effettuerà tutta la procedura attraverso il sito web di Sky, inserendo tutti i dati richiesti. Alternativamente, si può procedere anche con l’acquisto telefonico della SIM: è possibile infatti concludere l’operazione con un operatore prenotando una chiamata o effettuando una telefonata al numero gratuito.

Chiaramente, viene anche data la possibilità di effettuare la portabilità del proprio numero di telefono, inserendo i dati dell’attuale operatore mobile in fase di sottoscrizione: in tal modo si effettuerà il trasferimento sia del numero che del credito residuo. Come previsto dalle procedure standard, il trasferimento del numero avviene entro 48 ore dall’attivazione della SIM, dopo la conferma via SMS del passaggio.

La SIM si riceverà a casa entro 7 giorni lavorativi: l’attivazione avviene tramite SPID o Carta d’identità Elettronica, o attraverso la video identificazione (che prevede la registrazione di un video in cui si conferma la propria identità).