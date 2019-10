Come attivare il 4K e l'HDR sui decoder Sky Q Black e Platinum

Sky Q è sempre più centrale nell'ecosistema della pay tv, grazie alle molte applicazioni presenti nel decoder a cui di recente si è aggiunta anche Netflix. Il principale beneficio però è rappresentato dalla possibilità di godere di alcuni programmi in 4K HDR. In questa guida vi spieghiamo come attivarlo.

Come attivare il 4K ed HDR su Sky Q

Precisiamo che per godere della risoluzione è necessario disporre di un TV 4K, mentre per l'HDR il televisore deve supportare il formato 4K HDR HLG. La pay tv ha pubblicato da tempo la lista completa dei TV che garantiscono la visione alla massima qualità attualmente presente sul mercato.

In alcune circostanze però potrebbe essere necessario abilitarlo manualmente, di seguito la procedura completa:

Accendere il decoder Sky Q;

Premere il tasto Home;

Dal menù laterale spostarsi in "Impostazioni";

Scegliere "Configura" e quindi "Audio e Video";

In "Risoluzione Video" selezionare il formato 2160p 4K HDR.

Qualora il vostro televisore non dovesse essere compatibile con l'HDR, il decoder restituirà l'Errore UH020, in cui cui indicherà che "non è stato possibile configurare la risoluzione video in 4K HDR" a causa dell'incompatibilità con il formato HDR HLG. In questo caso è necessario impostare la risoluzione video solo 2160p.

Ovviamente, per godere a pieno del 4K e completare la configurazione con successo è necessario che il televisore sia collegato alla porta HDMI tramite l'apposito cavo.