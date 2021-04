Come attivare il 5G di Iliad su iPhone 12? Da qualche ora è possibile

Da qualche ora è cresciuta ulteriormente la lista dei dispositivi compatibili con il 5G di Iliad. L'operatore telefonico francese, infatti, ha aggiunto all'elenco degli smartphone che possono sfruttare la propria rete ultraveloce anche la lineup iPhone 12 di Apple.

L'attivazione della rete 5G su iPhone 12 e relativi modelli della gamma avviene in maniera analoga agli altri smartphone.

Gli utenti che hanno sottoscritto una delle promozioni che include il 5G di Iliad, non dovranno fare altro che seguire il seguente procedimento:

Aprire l'app Impostazioni;

Fate tap su Cellulare;

Selezionate "Opzioni dati cellulare";

Da qui spostatevi in "Voce Dati".

Nel nuovo pannello che si aprirà, dovete spostare la spunta vicino a "5G Attivo", che permette di utilizzare la nuova tecnologia non appena disponibile. Apple nelle note evidenzia che tale opzione potrebbe ridurre la durata della batteria, ma a fronte di una velocità di download ed upload significativamente più alta.

Ovviamente, per poter sfruttare il 5G di Iliad è necessario risiedere in una delle città coperte. Nel momento in cui stiamo scrivendo, la connettività è garantita ad Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Iliad comunque si è impegnata ad estenderla già nei prossimi mesi.