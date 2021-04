Come attivare il 5G WindTre? Offerte e copertura di Aprile 2021

Sulla scia di quanto fatto da altri operatori, anche WindTre da qualche mese sta proponendo ai propri utenti un'ampia gamma di promozioni basate sulla Top Quality Network 5G, che consentono di godere, sugli smartphone compatibili, della rete di ultima generazione.

Dov'è attivo il 5G di WindTre?

Come indicato direttamente sul sito web di WindTre, la rete 5G dell'operatore copre attualmente l'86,4% della popolazione italiana, mentre il 4G è disponibile per il 99,6% degli utenti. E' possibile verificare la copertura direttamente tramite il tool dedicato, direttamente attraverso questa pagina in cui è necessario semplicemente inserire l'indirizzo e spuntare "Rete 5G" per capire se si rientra in un'area coperta o meno.

Quali offerte sono disponibili per il 5G WindTre?

WindTre, ad Aprile 2021, propone varie offerte: Unlimited che a 29,99 Euro al mese include giga illimitati con 5G Priority pass, XLarge che ha un prezzo di 16,99 Euro al mese e propone 100 Giga in 5G, Young 5G che è rivolta agli Under 30 ed a 14,99 Euro al mese permette di ottenere 100 giga, minuti ed SMS illimitati, Smart Pack Unlimited 5G che ha un prezzo di 29,99 Euro ed offre giga illimitati ed uno smartphone compatibile, e Smart Pack 100 5G che ha un prezzo di 16,99 Euro al mese ed include 100 giga.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente sulla pagina dedicata.