Come attivare l'abbonamento TIMVision con DAZN? Ecco la procedura

Da qualche settimana anche TIMVision ha lanciato le proprie offerte per la Serie A e la Champions League, grazie all'accordo stretto con DAZN e Mediaset Infinity. Ma come si effettua l'attivazione?

Se siete poco pratici con il web, potete rivolgervi direttamente ad uno dei punti vendita TIM sparsi sul territorio italiano e richiedere l'attivazione della promozione Calcio e Sport.

In alternativa, vi basterà collegarvi alla pagina dedicata sul sito TIMVision e quindi scegliere l'offerta più congeniale alle vostre esigenze: TIMVision propone anche un pacchetto Gold che comprende oltre a DAZN ed Infinity+ anche Disney+ e Netflix.

Una volta che avrete scelto l'offerta (attraverso il pulsante arancione "scegli") verrete reindirizzati ad un'altra pagina che vi chiederà il numero di telefono su cui attivare l'offerta. Ad acquisto completato si riceverà una mail ed SMS per ciascun servizio (una per DAZN ed una per Infinity+, ad esempio), contenente un link in cui completare la registrazione e quindi inserire un indirizzo email e la password che poi saranno utilizzati per accedere all'account e quindi visualizzare le partite.

TIM nella documentazione ufficiale evidenzia che "se hai già un account Mediaset Infinity per completare la registrazione devi creare un nuovo account utilizzando un diverso indirizzo e-mail", mentre "se non hai ricevuto email/SMS per completare la registrazione puoi effettuare l'operazione da MyTIM, web e app nella sezione Servizi e TV".