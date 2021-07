Come attivare gli aggiornamenti automatici di Windows 10? È facile e veloce

Se avete già provato ad aggiornare manualmente Windows 10 avrete visto che si tratta di una procedura facile e veloce. Oggi cerchiamo di capire come fare a impostare gli aggiornamenti automatici sul sistema operativo di Microsoft per dormire sonni tranquilli anche senza il nostro intervento.

La procedura è abbastanza semplice e intuitiva. Avremo a che fare anche in questo caso con le impostazioni di sistema dunque il primo gesto da compiere sarà quello di entrare nel Menu Start e cliccare sull'icona a forma di ingranaggio, corrispondente alle impostazioni di Windows.

Una volta aperta la finestra di dialogo con tutte le impostazioni di sistema, dovremo scendere sino all'ultima voce, relativa a Aggiornamento e sicurezza. In questa posizione, selezionando l'opzione Windows Update troveremo tutte le informazioni relative allo stato degli aggiornamenti di Windows, sia automatici che manuali e se il sistema è alla sua ultima versione.

Come potrete notare, molto probabilmente il vostro sistema vi notificherà a questo punto che Windows Update è attivo e che gli ultimi aggiornamenti sono stati installati. Questo perché gli aggiornamenti di sistema sono necessari per il corretto funzionamento e dunque la loro disattivazione può essere messa in atto solo in maniera temporanea e soprattutto manuale.

Qualora foste interessati proprio a questo aspetto, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alla disattivazione degli aggiornamenti automatici di Windows 10.