Come attivare un anno di Apple TV+ gratis su iPhone, iPad, iPod e PC

Ha debuttato nella giornata di ieri in Italia Apple TV+, la nuova piattaforma di streaming della società di Cupertino che è caratterizzata dalla presenza di soli contenuti originali. Come annunciato lo scorso settembre durante il keynote autunnale, Apple offre un anno di prova gratuita agli utenti. Vediamo come attivarla.

Chi ha diritto ad un anno di Apple TV+

Partiamo col dire che un anno di Apple TV+ non è offerto a tutti.

Apple, nel documento di supporto ufficiale ha infatti precisato che i 365 gratis possono essere attivati solo da coloro che hanno acquistato un nuovo dispositivo dopo il 10 Settembre.

Il suddetto dispositivo deve essere basato sui sistemi operativi iOS, tvOS e macOS. Ciò vuol dire che rientrano solo iPhone, iPod, iPad, Apple TV e Mac, in quanto consentono di visualizzare i contenuti. Restano invece esclusi gli Apple Watch per ovvie ragioni.

Come attivare l'anno gratis di Apple TV+

Apple nelle ultime ore sta provvedendo ad inviare agli utenti email e notifiche che consentono di riscattare immediatamente l'anno.

In alternativa, basta collegarsi al sito web di Apple TV+, accedere con i propri dati tramite il tasto "accedi" presente in alto a destra, e si vedrà comparire il pulsante "Ottieni 1 anno gratis". A questo punto è necessario confermare le credenziali ed il gioco è fatto.

La stessa procedura può essere seguita ance dall'applicazione per iPhone, iPad, iPod o Mac. Il sistema provvederà a notificare la presenza della promozione automaticamente.