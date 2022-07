Come attivare l'audio spaziale su Netflix? È stato appena lanciato per tutti

A poco meno di un anno dall'annuncio di Spatial Audio per iPhone e iPad su Netflix è arrivato finalmente l'annuncio che in molti attendevano con impazienza: l'audio spaziale di Netflix sbarca ufficialmente su tutti i dispositivi.

In una nota ufficiale, l'azienda ha dichiarato che la funzionalità di audio spaziale inizierà a essere rilasciata oggi nel catalogo Netflix. Per trovare i primi titoli compatibili sarà sufficiente utilizzare la funzione di ricerca dell'app e digitare "spatial audio".

Questa interessante novità va ad affiancarsi alla già fitta schiera di funzionalità che rendono Netflix una piattaforma di primissimo livello, tra cui lo streaming in 4K, HDR, Dolby Atmos e l'ottima Netflix Calibrated Mode.

Come spiegato nel supporto ufficiale, in presenza di un sistema audio non surround, lo Spatial Audio verrà attivato di default per tutti i titoli che lo supportano. Nel caso in cui si disponga, invece, di un sistema surround, Netflix suggerisce di utilizzare le modalità Dolby Atmos o 5.1.

Inoltre, spiega il supporto, alcune TV potrebbero impostare in automatico l'audio in uscita su 5.1: questa impostazione, anche in assenza di audio surround, disattiverà l'audio spaziale, pertanto è consigliabile andare nelle impostazioni del sonoro della propria TV e impostarla su Stereo.

