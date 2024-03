Come attivare l'autenticazione a due fattori per l'ID Apple? Bastano pochi tap

L’attivazione dell’autenticazione a due fattori sui servizi che la supportano rappresenta una buona pratica per proteggere i propri account, in quanto offre un elevato grado di sicurezza: senza il codice inviato all’apposita app o tramite SMS, di fatto, è impossibile effettuare il login nei servizi. Anche Apple la supporta, ma come si attiva?

Se si è da iPhone, iPad o iPod Touch, ciò che bisogna fare è semplicemente aprire l’applicazione “Impostazioni”, quindi fare tap sul proprio nome, spostarsi nel pannello “Password e sicurezza” e toccare sulla relativa opzione per abilitare la 2FA. A questo punto non dovrete fare altro che seguire le istruzioni mostrate sullo schermo ed il gioco è fatto.

Da MacBook, iMac ed in generale dai computer Apple dotati di macOS, la procedura è uguale: ciò che cambia è che dovrete fare click sul logo di Apple in alto a sinistra, raggiungibile attraverso l’icona con la Mela morsicata, quindi spostarvi in Impostazioni di sistema, fare click sul vostro nome e dal pannello “Password e sicurezza” attivare lo switch al fianco di “Autenticazione a due fattori”.

Chiaramente, Apple consente anche di effettuarne l’attivazione dal sito web appleid.apple.com: basta fare il login con il proprio account e spostarsi nel pannello ad hoc.

Come altri colossi del web, anche Apple ha implementato il supporto alle Passkey.