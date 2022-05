Come attivare autenticazione a due fattori su Instagram? Tutti i passaggi

Dopo avere visto come vedere i Mi Piace messi a foto e video su Instagram, dedichiamo questa occasione a una breve illustrazione di come attivare l’autenticazione a due fattori su Instagram, cosicché la sicurezza del vostro account personale - o aziendale - aumenti e vi protegga dall’accesso da terze parti ignote.

Il procedimento da seguire è estremamente semplice; pertanto, vi consigliamo vivamente di attivare questa funzione di sicurezza aggiuntiva sul vostro profilo. Toccando l’immagine del profilo in basso a destra, poi sul menu a tre linee in alto a destra, e seguendo il percorso Impostazioni > Sicurezza > Autenticazione a due fattori, verrete portati nella schermata iniziale dedicata all’attivazione della cosiddetta 2FA (Two Factor Authentication).

Premuto il pulsante Inizia, potrete scegliere uno tra questi due metodi di sicurezza:

Ricezione dei codici di accesso da un'app di autenticazione di terze parti (come Google Authenticator) Nota: l'autenticazione a due fattori tramite un'app di autenticazione può essere attivata solo usando l'app Instagram per Android e iPhone.

Ricezione dei codici tramite SMS sul cellulare

Seguendo dunque le indicazioni finali fornite da Instagram, otterrete una misura di sicurezza aggiuntiva rapidamente e, soprattutto, facilmente. Una volta attivata, potrete vedere le richieste di accesso, rimuovere i dispositivi autorizzati e, nel caso in cui non riusciate poi a ricevere il codice di recupero quando necessario, potrete accedere ai codici di backup relativi al vostro account.

Rimanendo sempre su Instagram, sappiate che entro la prossima settimana verranno introdotti gli NFT.