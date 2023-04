Come attivare in automatico Non disturbare su iPhone? Non è difficile

La modalità Non Disturbare è, per molti, una vera e propria manna dal cielo in quanto consente appunto di non essere disturbati e di non ricevere continuamente notifiche. Non tutti sanno che ci sono anche dei sistemi automatici per attivarla.

Grazie alle Full Immersion introdotte da Apple, infatti, è possibile programmare l’orario in cui attivare il “Non Disturbare”. Ciò che bisogna fare è aprire l’app Impostazioni, quindi spostarsi nel pannello “Full Immersion”, fare tap su “Non disturbare” e scorrere in basso sotto “Imposta le automazioni”: qui sarà possibile attivare l’orario in cui la Full Immersion si deve attivare in automatico.

Il secondo sistema invece invece sfrutta l’app Comandi Rapidi preinstallata su iPhone per fare in modo che a determinate condizioni lo smartphone attivi la modalità non disturbare. Ciò che dovete fare è semplicemente aprire l'app Comandi, quindi creare la propria automazione, scegliere le condizioni che si devono verificare e quindi tra le azioni fare in modo che si attivi il “Non disturbare". Ovviamente l'automazione si può creare anche facendo in modo che la Full Immersion venga attivata nel momento in cui si raggiunge un determinato luogo, per disattivarla quando lo si lascia. Come abbiamo avuto modo di raccontare in passato, l'app Comandi include davvero una serie sconfinata di impostazioni.