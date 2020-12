Come attivare il cashback tramite l'app di Poste senza passare da Io

Mentre continuano i problemi all'app Io con l'attivazione del cashback di Stato, i gestori dell'app BancoPosta di Poste Italiane hanno rilasciato un aggiornamento che semplifica in maniera importante la procedura di attivazione.

Come attivare il cashback tramite l'app Poste

L'applicazione infatti consente di attivare in maniera semplice ed immediata il cashback senza dover effettuare i numerosi passaggi richiesti da Io.

La procedura è la seguente:

Aprite l'app Bancoposta ed effettuate il login nel vostro account Sotto "i tuoi prodotti", aprite il prodotto scelto per attivare il cashback Nella nuova schermata, che mostrerà l'estratto conto e tutti i movimenti, fate tap sulla rotellina presente in alto a destra Aspettate il caricamento delle informazioni e scendete fin quando non troverete "gestisci il tuo cashback"

A questo punto basterà seguire la procedura ed il gioco sarà fatto nel giro di pochi secondi. Onde evitare altri problemi, ricordiamo che la registrazione dei pagamenti non sarà immediata, ed avverrà solo dopo la mezzanotte del giorno in cui avete completato la procedura. Di conseguenza, se oggi effettuare l'associazione della carta al cashback, gli acquisti della giornata odierna non andranno a concorrere al cashback, ma solo quelli effettuati da domani in poi.

Per vedere l'importo nell'app Io, invece, potrebbero essere necessarie fino a 72 ore, un lasso di tempo che potrebbe aumentare ulteriormente a causa dei disservizi.