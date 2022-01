Come attivare il chip della Tessera Sanitaria? Bastano pochi minuti

Qualche settimana fa abbiamo spiegato come fare per avere la Tessera Sanitaria sul cellulare, attraverso un trucchetto banale ma che non tutti conoscevano, Ebbene, non tutti sanno che il chip interno della Tessera Sanitaria consente di utilizzarla come Carta Nazionale Servizi.

Per utilizzare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale o Regionale Servizi, e quindi accedere online ai servizi previsti, è necessario essere in possesso dei codici PIN e PUK, analogamente a quanto avviene per la Carta d'Identità Elettronica.

Tali codici vengono forniti al momento dell'attivazione, che avviene presso uno dei punti sparsi su tutto il territorio regionale. E' il caso degli uffici competenti dell'ASL, ma anche presso i comuni. Sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria è comunque possibile accedere alla lista dei punti disponibili nella propria regione.

La procedura è completamente gratuita e viene completata in pochi minuti, nel corso del quale verrà richiesto un modulo con i propri dati. E' necessario disporre di Tessera Sanitaria, Documento d'Identità ed un indirizzo di posta elettronica dove sarà inviato una parte del PIN di attivazione, mentre le prime 3 cifre saranno date direttamente allo sportello. La procedura in questo caso quindi è molto simile a quella della CIE: metà PIN viene dato subito e l'altra metà al momento della ricezione del documento.