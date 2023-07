Come attivare il Copilot su Windows 11? Tutto sull'assistente IA

Da fine giugno, Copilot per Windows 11 è disponibile anche per gli utenti Insider, e non solo per i beta tester del sistema operativo di Microsoft. Se siete tra i tanti curiosi che non vedono l'ora di provare l'IA su Windows, questa è la guida che fa per voi: ecco come attivare Copilot per Windows 11 sul vostro PC.

Per accedere a Copilot dal vostro PC, la prima cosa da fare è entrare a far parte del programma Insider di Windows 11, che vi permetterà di ricevere le versioni beta del sistema operativo di Microsoft poco prima della loro uscita per il pubblico generale, ma comunque dopo una fase di test piuttosto intensa all'interno dell'azienda. Per iscrivervi a Insider, dovrete semplicemente accedere alla pagina di Windows Update dalle Impostazioni del vostro PC.

Fatto ciò, vi basterà inserire le credenziali del vostro account Microsoft e selezionare il Canale per Sviluppatori (o Dev Channel). Una volta accettati i termini e le condizioni del servizio, potrete tornare alla pagina degli aggiornamenti sulle Impostazioni del vostro PC e cliccare su "ricerca nuovi aggiornamenti": se avete effettuato la procedura correttamente, dovreste poter installare la build 23493 di Windows 11.

Una volta installata l'ultima build di Windows 11, dovrete attivare manualmente Copilot mediante una precisa procedura: si tratta di un procedimento piuttosto complesso, scoperto e spiegato chiaramente dai colleghi di XDA-Developers in una guida in 15 punti. Vi invitiamo a seguire la guida solo se avete una buona dimestichezza con i PC Windows, comunque.

Se avete deciso di seguire la guida e avete effettuato correttamente tutte le azioni richieste, Copilot per Windows sarà automaticamente attivo al successivo riavvio del sistema operativo. Vi ricordiamo che Copilot è una sorta di assistente personalizzato per Windows 11, che ha la capacità, tra le altre cose, di riassumere documenti Word, di rispondere alle vostre domande in maniera naturale e di consigliarvi film, serie TV e canzoni da guardare o ascoltare. Copilot si basa sulla stessa tecnologia di Bing AI, perciò le risposte che riceverete dalle due IA saranno pressoché identiche.