Come attivare la Dark Mode su tutti i TV Samsung con Tizen OS

La Dark Mode è diventata una vera e propria mania negli ultimi mesi. In molti infatti preferiscono i temi scuri, sia perché più piacevoli da vedere, sia perché affaticano di meno la vista. Soprattutto la sera la Dark Mode è un toccasana per gli occhi, già martoriati dalle ore trascorse davanti a uno schermo durante la giornata.

Da Android ad iOS la Dark Mode è arrivata solo di recente nella telefonia, in campo TV invece non tutti si sono adattati a questo trend. Samsung ad esempio non ha introdotto una modalità scura in via ufficiale, tuttavia è presente da tempo all’interno del sistema operativo Tizen, installato sulla maggior parte dei televisori della casa coreana, anche se non tutti lo sanno.

Come impostare la Dark Mode sui TV Samsung

Non troverete da nessuna parte l’opzione “Dark Mode” e nemmeno una “Modalità Notturna”, come fare allora per avere il tema scuro? Basta seguire questi semplici passaggi:

Entrare nelle impostazioni del televisore Selezionare nel menù il pannello “Generali” Selezionare il menù “Accessibilità” Attivare l’opzione “Modalità ad alto contrasto”

In questo modo viene attivata la Dark Mode sui televisori Tizen. A prescindere dall’aspetto estetico si ottiene un importante vantaggio durante la visione in ambienti poco illuminati. L’interfaccia chiara infatti è molto luminosa e può infastidire al buio, attivando però la modalità ad alto contrasto la luce emessa è più bassa e rende più gradevole l’utilizzo del sistema operativo.