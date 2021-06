Come attivare il Dolby Atmos e l'audio lossless su Apple Music?

A poche settimane dall'annuncio dell'arrivo del Dolby Atmos e lo streaming lossless su Apple Mussic, e poco dopo il keynote di apertura della WWDC, Apple ha reso disponibile le nuove opzioni gratuite per lo streaming sulla propria piattaforma di streaming musicale, ma come si attivano?

Partiamo col precisare che non è richiesto alcun aggiornamento di sistema: con il lancio di iOS 14.6, infatti, Apple ha abilitato i tab che solo da qualche ora sono comparsi.

Per attivare il Dolby Atmos su Apple Music è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprite l'app Impostazioni

Scorrete e fate tap su "Musica"

Dal nuovo tab spostatevi su "Dolby Atmos" ed impostatelo a vostro piacimento.

Se scegliete "no", l'opzione non sarà mai attivata. Se scegliete "Automatico", si attiverà ogni volta che saranno connessi dispositivi di output compatibili come AirPods, AirPods Pro ed AirPods Max, oltre che le cuffie Beats ed altri dispositivi Apple supportati. Se si sceglie invece "Sempre attivo", la riproduzione in Dolby Atmos ed altri formati Dolby Atmos avverrà sempre.

Per attivare lo streaming audio in qualità lossless, invece, sempre dal tab "Musica" nell'app Impostazioni dovrete spostarvi in "qualità audio" ed abilitare il toggle "audio lossless". Qui potrete scegliere che tipo di streaming abilitare a seconda della situazione (streaming tramite rete cellulare, wifi, download): va da se che più alta è la qualità e maggiore sarà lo spazio richiesto o i dati consumati.