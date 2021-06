Come attivare i due mesi di DAZN gratis? Arrivano le mail agli abbonati

Manca sempre meno all'entrata in vigore del nuovo listino DAZN, che sarà attivo a partire dal prossimo 1 Luglio e la piattaforma sta già avvisando gli utenti che hanno diritto ai due mesi di abbonamento gratis con alcune mail che contengono le istruzioni sul da farsi.

Nella mail che abbiamo ricevuto sulla nostra casella di posta elettronica legata all'abbonamento DAZN, leggiamo che dal 1 Luglio 2021 il costo mensile dell'abbonamento passerà da 9,99 a 29,99 Euro al mese, ma visto c'è un'offerta per noi.

"Se riattivi il tuo abbonamento tra l’1 e il 28 luglio 2021, utilizzando questo indirizzo e-mail e la password DAZN ad esso collegata, le prime 2 mensilità, a partire dal mese di luglio 2021, ti verranno interamente offerte da DAZN e, per i successivi 12 mesi (inclusi eventuali periodi di pausa), pagherai soltanto 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro al mese" afferma DAZN, che però non specifica come si dovrà fare per accedere a tale promozioni.

Nell'ultima parte della mail leggiamo che "ti invieremo una e-mail giovedì 1° luglio 2021, a questo indirizzo, con le istruzioni e il codice regalo necessario per aderire all’offerta speciale".

Ricordiamo che DAZN ha acquisito i diritti tv per tutta la Serie A, mentre Sky trasmetterà 3 partita a settimana in co-esclusiva.