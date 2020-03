Come attivare i due mesi gratis di Infinity regalati a tutti gli italiani

Come ampiamente raccontato qualche giorno fa, Infinity ha regalato due mesi gratuiti per consentire agli italiani di trascorrere con serenità questo difficile momento di quarantena collettiva imposto dal Governo per fronteggiare l'epidemia di Coronavirus. Quest'oggi vi spieghiamo come ottenere i regali.

Come attivare i 2 mesi gratis di Infinity

Collegarsi sul sito web ufficiale di Infinity; Cliccare sul pulsante "prova 2 mesi gratis"; Registrarsi utilizzando i propri dati, inserendoli negli appositi campi. In alternativa è anche possibile utilizzare le credenziali di Facebook e Google.

Al termine della registrazione sarà richiesto l'inserimento di un metodo di pagamento, che verrà utilizzato al termine del periodo promozionale per addebitare il canone mensile da 7,99 Euro.

Se intendete sospendere il rinnovo automatico, per evitare di ritrovarvi di fronte ad addebiti non desiderati, dopo aver effettuato il login attraverso il sito web di Infinity basta cliccare in alto a destra sulla propria immagine del profilo, quindi su "gestisci" account e dalla pagina che si apre (contenente i dettagli della sottoscrizione) fare un click sul pulsante "modifica". A questo punto è possibile sospendere il rinnovo automatico del piano dall'apposito pulsante.

Per scoprire quali film guardare gratis su Infinity vi rimandiamo al nostro speciale della sezione cinema. Se invece siete appassionati di serie tv, è disponibile anche una guida contenente le migliori serie da guardare gratis su Infinity.