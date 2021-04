Come attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico in Lombardia?

Da poco più di un anno anche la Regione Lombardia ha deciso di attivare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), lo strumento informatico per la gestione dei rapporti con il proprio medico curante, che si interfaccia con la Tessera Sanitaria.

Il funzionamento è molto semplice: nel momento in cui il proprio dottore prescriverà una ricetta, il cittadino che ha attivato l'FSE riceverà sul numero di telefono associato un SMS con un codice da mostrare alla Farmacia, insieme alla Tessera Sanitaria, per ritirare i medicinali.

L'FSE è particolarmente utile in quanto, soprattutto in un periodo di pandemia come questo, evita di andare presso lo studio medico creando assembramenti.

Per effettuare l'adesione al Fascicolo Sanitario Elettronico in Lombardia è necessario collegarsi al sito web dedicato e quindi effettuare il login con le proprie credenziali SPID.

In fase di iscrizione potrebbe essere richiesto l'inserimento del proprio numero di tessera sanitaria e di cellulare.

Se ancora non siete dotati di credenziali SPID, vi rimandiamo alla nostra FAQ che vi spiega qual è il modo migliore per attivare l'Identità Digitale. Se, invece, avete perso la Tessera Sanitaria e volete richiedere un duplicato, invece, è disponibile una guida che espone in maniera semplice ed immediata qual è la procedura da seguire per ricevere nuovamente il documento a casa.