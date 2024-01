Come attivare l'inquadratura automatica? Ecco come funziona su iPad e Mac

L’inquadratura automatica è stata introdotta da Apple su iPad e Mac da qualche generazione ed è una funzione particolarmente utile che, usando il machine learning, regola la fotocamera dei dispositivi per fare in modo che il soggetto della chiamata resti sempre al centro dell’immagine anche quando si sposta.

L’inquadratura automatica, come spiegato da Apple, è compatibile con i seguenti modelli di iPad:

iPad Air (5a generazione)

iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione o modelli successivi)

iPad Pro da 11 pollici (3a generazione o modelli successivi)

iPad (9a generazione o modelli successivi)

iPad mini (6a generazione)

Per quanto riguarda i Mac, invece, devono essere collegati ad Apple Studio Display. L’Inquadratura Automatica è compatibile con FaceTime ma anche con altre applicazioni di terze parti.

Ad esempio, durante una chiamata FaceTime si può attivare e disattivare attraverso il centro di controllo e quindi su “Effetti video”. A questo punto, si vedrà l’opzione “Inquadratura automatica” che può essere attivata o disattivata attraverso una semplice pressione.

Qualche settimana fa, a proposito di videochiamate, abbiamo spiegato come usare la modalità sovrapposizione su Mac durante le chiamate. Apple, analogamente a quanto fatto anche da altri brand e sviluppatori hanno puntato in maniera importante sulle applicazioni per le videochiamate, sulla scia del successo ottenuto durante il lockdown.