Come attivare la modalità lettura su Android? È un gioco da ragazzi

Se avete trovato utili i nostri consigli per ottimizzare le prestazioni di Android, allora potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla modalità lettura, un suggerimento d'uso per quei siti che fate fatica a leggere per via di un'impaginazione non ottimale e non pensata per smartphone.

Si tratta di una modalità di navigazione che consente di acquisire il testo da una pagina web, formattandolo secondo le vostre preferenze personali. Con questa feature, pensata con l'accessibilità in mente, si potrà standardizzare e ottimizzare la propria esperienza di lettura in maniera semplice e veloce.

Per utilizzare la modalità lettura su Android, non dovrete fare altro che scaricare l'app ufficiale "Modalità di Lettura", pubblicata sul Play Store dalla stessa Google.

Una volta installata e aperta, il breve tutorial a tutto schermo vi spiegherà come personalizzare il risultato della navigazione per dimensione e colore del testo, ma anche come impostare una scorciatoia per accedervi rapidamente da qualunque pagina web.

Una volta impostata la scorciatoia a schermo, non dovrete fare altro che riprendere la vostra consueta navigazione, premere l'apposita icona quando avrete bisogno di rendere più leggibile una pagina web e il gioco è fatto.

Ultima chicca di questa utility è la possibilità di farsi leggere il testo ad alta voce, utile in tantissime situazioni e condizioni personali.

