Come attivare la modalità di navigazione in incognito su Google Maps

E' disponibile da qualche giorno la modalità incognito di Google Maps per iOS. La novità era già stata preannunciata in passato, e porta dei benefici importanti in termini di usabilità dell'applicazione, in quanto non memorizza alcun dato di navigazione.

Come attivare la modalità di navigazione in incognito su Maps

Accedere alla modalità è molto semplice, e richiede davvero pochi passaggi. Ovviamente, prima di provare la procedura che proponiamo poco sotto, è necessario assicurarsi di aver installato l'ultima versione dell'app tramite App Store di iOS e Play Store di Android.

Una volta fatto ciò, basta aprirla e cliccare sull'icona contenente la propria immagine profilo in alto a destra. Nel menù è stata aggiunta l'opzione "attiva la modalità di navigazione in incognito".

Ad avvenuta attivazione, si noterà che l'immagine profilo sarà sostituita da quella predefinita di Google, usata anche su Chrome.

Per disattivarla basta fare il procedimento inverso e selezionare dal menù "disattiva la modalità di navigazione in incognito".

Quando attiva, l'applicazione smetterà di salvare la cronologia di navigazione o delle ricerche, non aggiornerà la cronologia delle posizioni o la posizione condivisa, e non utilizzerà l'attività effettuata per personalizzare Maps.

Si tratta senza dubbio di un'aggiunta interessante, che presto sarà seguita da un'opzione che fornirà informazioni sull'illuminazione delle strade.