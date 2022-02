Come attivare le notifiche dai servizi nell'app Io? Ecco a cosa servono

L'applicazione Io della Pubblica Amministrazione è ormai entrata nella nostra quotidianità grazie al Green Pass per il Covid-19, e con il passare dei giorni sono sempre più gli utenti che effettuano il download per accedere ai servizi. Non tutti sanno però che Io può essere usata anche come hub per le notifiche.

Aprendo l'app Io e cliccando sul tab "Servizi", in basso a destra, si accederà ad una pagina che permette di abilitare le notfiche per ogni servizio compatibile.

Ad esempio, se si clicca su "Bollo Auto" e si attiva la notifica, Io provvederà ad avvisarvi quando la tassa è in scadenza, sia tramite notifiche in-app che notifiche push.

Ciò riguarda anche i Certificati di Attestazione e Proprietà, ma anche per alcuni servizi erogati dall'Agenzia delle Entrate, Inail, ISTAT ed altri. I servizi si dividono in "nazionali" e "locali": in quest'ultimo caso basta cercare il vostro comune e quindi scegliere che tipo di notifiche si vogliono ricevere (servizio idrico, trasporto scolastico, tributi, canoni parimoniali e simili).

Nella pagina di ogni servizio è possibile attivare due tipologie di notifiche:

In-app: in questo caso visualizzerete un messaggio nella homepage di Io, in maniera simile a quanto avviene col Green Pass;

Push: in questo caso la riceverete sul centro notifiche del cellulare ma in forma anonima. Verrà infatti mostrato un generico "messaggio da Io".

Per tutte le informazioni su come registrarsi all'app Io della Pubblica Amministrazione, vi rimandiamo al nostro approfondimento.