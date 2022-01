Come attivare l'offerta Iliad per la fibra FTTH a casa?

E' passato qualche giorno dalla presentazione dell'offerta Iliad per la fibra, e continuiamo a snocciolare quelle che sono le caratteristiche principali della promozione, guidando coloro che sono interessati all'attivazione.

La promozione è disponibile per l'acquisto già da qualche giorno, ed ha un prezzo di 15,99 Euro al mese per gli utenti che dispongono già di una SIM Iliad mobile, e 23,99 Euro al mese per tutti gli altri. In entrambi i casi è previsto un costo d'installazione ed attivazione di 39,99 Euro una tantum. L'amministratore delegato Benedetto Levi ha voluto specificare a più riprese durante la presentazione che Iliad replicherà anche su rete fissa ciò che ha fatto su mobile: non è prevista alcuna rimodulazione o aumento dei costi.

L'attivazione può essere effettuata tramite le SimBox sparse nei punti vendita Iliad, come mostrato nel video promozionale in calce che permette anche di riconoscerle da quelle classiche dedicate al mobile.

Alternativamente, potete fare tutto direttamente tramite la pagina dedicata sul sito Iliad, cliccando sul pulsante "Registrati". Il sistema provvederà a guidarvi nella procedura, ma chiaramente prima effettuerà la verifica di copertura di Iliad fibra, indicando tutti i dettagli sull'eventuale disponibilità della fibra FTTH Epon a 5Gbps o se, alternativamente, risiedete in una delle città in cui è possibile effettuare l'attivazione del profilo con 1Gbps in download e fino a 300 Mbit/s in upload.