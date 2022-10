Come attivare Opzioni Sviluppatore su Android? Bastano pochi 'tap'

A fine settembre abbiamo visto come trovare l’indirizzo IP su dispositivi Android, dettaglio che potrebbe servire per certe operazioni specifiche legate alla connessione Internet. Oggi torniamo a parlare agli “smanettoni” vedendo come attivare le Opzioni Sviluppatore su Android, necessarie per accedere a feature molto particolari.

Il percorso da seguire potrebbe differire a seconda del dispositivo d’interesse, ma possiamo inquadrare un procedimento tipico per la maggior parte degli smartphone del robottino verde. Innanzitutto, è necessario entrare su Impostazioni > Sistema; dopodiché, bisogna individuare una voce simile a “Informazioni sul dispositivo”, “Informazioni sul software” o altre diciture di questo tipo. Nella schermata che si apre, dunque, bisogna individuare il “Numero di build” e premerlo fino a quando non compare un messaggio in sovraimpressione con scritto “Ora sei uno sviluppatore!”.

Completati questi passaggi, nella schermata Sistema > Avanzate si troverà la voce dedicata “Opzioni sviluppatore”, grazie alla quale si può accedere a un monitoraggio approfondito dei servizi in esecuzione, della RAM usata, modalità debug USB, sblocco del bootloader, impostazioni avanzate di rete e molto altro ancora.

Ovviamente sono dettagli tecnici che l’utente medio difficilmente dovrà modificare, quindi non è obbligatorio – anzi, nemmeno è consigliabile – accedere a queste opzioni nel caso in cui non sappiate cosa consentono di fare. Se state leggendo questa rapida guida, però, siamo certi che sapete cosa state cercando.

