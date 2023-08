Come attivare il Presence sensing? Windows 11 conosce la vostra posizione

Qualche mese fa vi abbiamo parlato della feature Presence Sensing per Windows 11, con cui il sistema operativo sviluppato da Redmond punta a gestire la nostra privacy sulla base della nostra presenza o assenza nella stanza.

Come spiega la stessa azienda, "Windows può automaticamente spegnere lo schermo quando ve ne andate e riattivare il dispositivo quando ritornate. Questa funzionalità consente alle app di richiedere l'accesso al vostro stato per nuove esperienze. Può essere disattivato dalle impostazioni in qualunque momento".

Per attivare la funzionalità di Presence Sensing su Windows 11 è necessario essere nel canale Preview e avere almeno la build KB5027303. In passato, la feature è stata attivata provvisoriamente anche nel canale Beta, con la versione KB5025299, e con la 25300 nel canale Dev.

Attivando la funzione, è bene specificare che Windows non invierà dati della vostra fotocamera al di fuori della vostra rete locale, e queste informazioni saranno esclusivamente processate dalla macchina per gestire la vostra privacy.

Per attivarla, non dovrete fare altro che andare sulle Impostazioni, cliccare su Privacy e sicurezza e successivamente cercare l'opzione Presence Sensing. A questo punto, dovrete attivare Accesso a Presence Sensing e consentire alle app di accedervi. Scegliete a questo punto anche le app che potranno avere accesso al rilevamento della presenza; tuttavia, questo discorso vale solo per le app di nuova generazione e non per i software desktop, che invece non potranno essere gestiti singolarmente.

Se siete curiosi di scoprire cosa ci riserverà il prossimo futuro, ecco tutte le novità di Windows 11 Moment 3.