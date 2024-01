Come attivare Protezione del dispositivo rubato su iPhone? Non è difficile

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, con iOS 17.3 Apple ha lanciato la Protezione del Dispositivo Rubato su iPhone, un nuovo sistema che vuole tenere gli iPhone al riparo da occhi indiscreti anche in caso di furto.

Questo sistema entra in azione qualora il ladro che ruba l’iPhone sia a conoscenza del codice di sblocco, ed impedisce che possa accedere ai dati personali. In quanto richiede una scansione con il FaceID o TouchID quando rileva che lo smartphone è lontano dalle posizioni abituali. Nello specifico, come spiegato da Apple nella documentazione ufficiale, iOS 17.3 richiederà la scansione biometrica per:

Usare password o passkey salvate nel portachiavi

Usare i metodi di pagamento salvati in Safari (inserimento automatico)

Disattivare la Modalità smarrito

Inizializzare tutti i contenuti e le impostazioni

Richiedere una nuova Apple Card

Visualizzare il numero della carta virtuale Apple Card

Eseguire determinate azioni correlate con Apple Cash e Savings in Wallet (ad esempio, bonifici tramite Apple Cash o Savings)

Usare l'iPhone per configurare un nuovo dispositivo (ad esempio, con Inizia subito)

L’attivazione della Protezione del Dispositivo Rubato su iPhone è molto semplice: basta infatti spostarsi nel pannello “Face ID e codice” o “Touch ID e codice” e quindi spostarsi nel pannello “Protezione del dispositivo rubato”. A questo punto bisogna toccare “attiva protezione” ed il gioco è fatto.