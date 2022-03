Come attivare il riconoscimento facciale di Alexa sugli Echo?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Amazon oggi ha introdotto la funzione Visual ID su Echo Show 8 e 10, che permette di memorizzare il proprio viso sui dispositivi compatibili per poi fornire un’esperienza d’uso personalizzata.

Il Visual ID di Amazon è compatibile esclusivamente con Echo Show 8 di seconda generazione ed Echo Show 10, e necessita che la fotocamera interna sia attivata altrimenti, ovviamente, non è possibile accedervi.

Nel rimandarvi alla notizia dedicata per tutte le immagini del caso, andiamo a vedere quali sono i sistemi per attivare il Visual ID ed effettuare la “scansione” del volto che, come sottolineato da Amazon, resterà in locale e. non sarà caricata sul cloud.

Un primo modo è rappresentato dalla configurazione iniziale del dispositivo: Amazon ha aggiunto un nuovo tab che sarà mostrato quando si attiva il device per la prima volta e che permette di scegliere subito se si intende effettuare la scansione del volto o meno.

Se invece siete già in possesso di un Echo già attivato, allora potete registrare il vostro volto pronunciando il comando “Alexa, memorizza il mio viso” e seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo.

Altrimenti, sempre tramite il dispositivo, spostatevi nel menù Impostazioni, quindi fate tap su “Il tuo profilo e la tua famiglia”, selezionate “Scegliere un nome profilo” e quindi fate tap su “Configurar Visual ID”: seguite le istruzioni ed il gioco è fatto.