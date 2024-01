Come attivare Rilevamento conversazione per gli AirPods? È semplice

Su alcuni modelli di AirPods, è possibile attivare la funzionalità di “Rilevamento della conversazione” che abbassa automaticamente il volume dei contenuti multimediali in riproduzione per amplificare le voci di coloro che sono nelle vicinanze, salvo poi ripristinarlo appena termina la conversazione.

Tale funzione è disponibile solo sulle AirPods Pro di seconda generazione ed è attivabile e disattivabile anche manualmente: si può infatti tenere premuto lo stelo o scorrere verso l’alto sullo stesso stelo per fare ciò.

Per attivare la funziona in automatico bastano pochi tap: è necessario infatti aprire il centro di Controllo su iPhone o iPad, quindi fare un tap prolungato sul controllo del volume e fare tap su “Rilevamento conversazione”. Chiaramente ciò deve essere fatto mentre le AirPods sono collegate allo smartphone o tablet, ma non è l’unico modo.

Oltre a pronunciare la frase “attiva rilevamento conversazione” a Siri, infatti, basta aprire l’applicazione Impostazioni su iPhone o iPad e quindi toccare sul nome degli AirPods e dal nuovo pannello attivare “Rilevamento conversazione” sotto audio.

Su queste pagine, negli scorsi giorni abbiamo anche spiegato come funziona la modalità trasparenza degli AirPods Pro 2.