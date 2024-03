Come attivare il rilevamento porte su iPhone? C'è l'opzione di accessibilità

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le opzioni di accessibilità di iPhone sono una fucina di impostazioni e funzioni per gli utenti. Non tutti sanno che con iOS 17 è disponibile anche un sistema che è in grado di rilevare le porte, grazie all’applicazione Lente.

Attivando l’opzione, è possibile capire quanto dista una porta, ma anche come aprirla ed ottenere una descrizione dei suoi attributi. Se si attiva l’opzione, lo smartphone invierà dei feedback aptici man mano che ci si avvia alle vicinanze, con relativi suoni ed alert voacli.

La funzionalità è disponibile esclusivamente sugli iPhone dotati di scanner LiDAR, ovvero i seguenti modelli:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

L’attivazione è molto semplice: ciò che bisogna fare è attivare la lente o tramite Siri pronunciando il comando “Apri la lente” oppure tramite il centro di controllo. A questo punto, non dovrete fare altro che posizionare l’iPhone in modo tale che la fotocamera posteriore possa rilevare le porte. Una volta aperta la lente dovrete fare tap sul pulsante presente in basso a destra, e quindi sulla barra laterale sull’icona della porta. L’applicazione farà tutto da sola e vi avviserà man mano che vi avvicinate ad una porta.

Potete anche inserite la lente nel Centro di Controllo personalizzandolo come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine nelle scorse ore.