Come attivare il risparmio energetico su smartphone Android? È facilissimo

Dopo avere visto come aprire PDF su smartphone Android, restiamo nella stessa linea di dispositivi per rispondere a un altro quesito che potrebbe interessare molti utenti: come si risparmia batteria su telefoni Android? Oltre ai classici accorgimenti e trucchetti, esiste la modalità Risparmio Energetico, ma come si attiva?

Per prolungare la durata della batteria del dispositivo mobile ed evitare di ricaricare lo smartphone continuamente, processo che porta a un calo di qualità delle celle e, dunque, a un abbassamento dell’autonomia effettiva, i consigli dati solitamente consistono nella riduzione della luminosità, nella disattivazione della vibrazione e dei suoni, o anche nell’attivazione del tema scuro.

Tutto ciò però non considera un accorgimento semplice: su tutti i device del robottino verde c’è anche una modalità di risparmio energetico, attivabile in maniere differenti a seconda della UI custom proposta dai vari produttori. Ad esempio, nel caso degli smartphone Samsung bisogna recarsi sulle Impostazioni, poi su “Batteria e cura dispositivo” > “Batteria” > “Risparmio Energetico”. Seguendo questo percorso si raggiungerà la schermata con lo slider dedicato.

Sui device Android in generale è sufficiente recarsi su Impostazioni e poi sulla sezione Batteria, dove si troverà proprio l’opzione dedicata “Risparmio Energetico”, con l’eventuale possibilità di pianificare l’attivazione automatica a una certa ora della giornata. In alternativa, potrebbe addirittura risultare sufficiente uno swipe down dalla barra delle notifiche per trovare il pulsante apposito.

Una volta attivata, nella maggior parte degli smartphone limita o disattiva le attività in background, alcuni effetti visivi, certe funzionalità, limita il refresh rate a 60Hz e attiva il tema scuro. In questo modo, sicuramente limiterete il consumo della batteria.