Come attivare la rotazione dello schermo per singole app? Non è difficile su iPhone

Mentre continua la fase beta di iOS 17, che sarà disponibile il prossimo autunno sugli smartphone compatibili, continuiamo a snocciolare le funzionalità presenti in iOS 16. Oggi vi spieghiamo come attivare la rotazione dello schermo per le singole app.

Ancora una volta, per accedere ed attivare queste funzioni è necessario affidarsi all’app Comandi che, come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese, rappresenta un alleato molto prezioso per sbloccare queste feature che normalmente non sono offerte dal gigante americano.

Per attivare la rotazione dello schermo per le singole app è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprire l’app Comandi e quindi creare una nuova automazione

Dal pannello, selezionare “App” e quindi cliccare su “Scegli” per essere reindirizzato al pannello che permette di scegliere appunto le app per cui la si vuole attivare. Quelle selezionate in tale lista saranno interessate dall’attivazione della rotazione dello schermo. Attenzione anche a selezionare “Se aperta” e “Se chiusa” in quanto fa in modo che la rotazione si attivi quando si apre l’app e si chiuda quando la si chiue

A questo punto, una volta andati avanti, nella barra di ricerca cercate “Blocco rotazione”, fateci tap su e quindi cliccate su “Fine”.

Nel pannello principale dell’automazione togliete il toggle a “Chiedi prima di eseguire” e “Notifica in caso di esecuzione” ed attivatelo in “Abilita automazione”. Il gioco è fatto.

Sostanzialmente quindi la procedura è inversa rispetto a quella che permette di bloccare la rotazione automatica su iPhone per le singole app.