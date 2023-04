Come si fa ad attivare una SIM CoopVoce? La procedura è semplice

Tra gli operatori telefonici del nostro Paese c'è anche la ben nota CoopVoce, che sta attirando l'attenzione di alcuni utenti per via di offerte potenzialmente interessanti anche per coloro che provengono dagli "operatori classici". In questo contesto, però, qualcuno potrebbe non avere ben presente qual è la procedura di attivazione della SIM.

Vale insomma la pena scendere rapidamente nel dettaglio di quali sono i passaggi usualmente richiesti per poter avere a disposizione una SIM di questo tipo (si fa riferimento alla SIM fisica). Ebbene, dopo aver piazzato l'ordine relativo alla propria SIM e al proprio piano telefonico direttamente dal portale ufficiale di CoopVoce, si riceverà, dopo qualche giorno, la SIM a casa.

Una volta che si ha fisicamente a disposizione quest'ultima, la procedura da seguire è quella descritta anche nel video pubblicato sulla pagina Facebook di CoopVoce. In parole povere, l'occorrente è, al netto ovviamente della nuova SIM e della vecchia SIM, una connessione a Internet attiva, un dispositivo che disponga di una fotocamera (non importa che si tratti di uno smartphone, di un tablet o di un computer con webcam) e i dovuti documenti di riconoscimento validi (generalmente è bene avere a portata di mano carta d'identità e tessera sanitaria con codice fiscale).

Preparato il tutto, è possibile procedere da un qualsivoglia browser, collegandosi alla pagina di attivazione della SIM CoopVoce e accettando eventualmente i cookie. Dopodiché, verrà banalmente richiesto il numero d'ordine per procedere: potete trovarlo anche direttamente nel foglio che vi è arrivato via posta.

Successivamente, verrà inviato un codice di conferma all'indirizzo e-mail e al numero di telefono inseriti in fase d'ordine. Dopo aver confermato quest'ultimo, verranno quindi proposti dei moduli da completare, relativi ai dati anagrafici, all'ICCID della nuova SIM (lo trovate stampato proprio sulla SIM: vi basta digitare tutti i numeri che vedete in quel contesto) e così via. Nel caso aveste bisogno di indicazioni relative alla vecchia SIM, potreste anche voler provare a sfruttare app come Sim Serial Number (per Android) per reperire l'ICCID senza dover per forza estrarre la SIM dal dispositivo.

Una volta inseriti tutti i dati richiesti e accettate le condizioni, arriverà il momento, se avete richiesto la portabilità da un altro operatore, di scattare una foto alla vostra vecchia SIM e caricarla. Fate attenzione solamente a non "sforare" il peso in MB relativo alla foto caricabile. In ogni caso, successivamente si passerà all'identificazione video.

In questo contesto, dovrete fare attenzione alle indicazioni che compaiono a schermo per inquadrare correttamente il viso e un documento di riconoscimento, andando a registrare un video e inviandolo una volta verificato che tutto sia stato svolto correttamente. Dopodiché, verranno richieste una serie di foto fronte retro dei documenti, usualmente carta d'identità e tessera sanitaria con codice fiscale (chiaramente tutti i dati devono risultare leggibili nelle foto).

Inviato il tutto, vi basterà dunque premere sugli spazi legati alle firme, così da completare il contratto con l'operatore e poter portare a termine l'operazione. Fatto questo, se tutto è stato svolto correttamente, riceverete un'e-mail/SMS di conferma relativamente al fatto che la procedura è terminata. Usualmente, se avete richiesto portabilità, ci vorrà qualche giorno lavorativo affinché il servizio si attivi.

In conclusione, facciamo notare che quanto indicato in questa sede va preso semplicemente come un "sommario", in quanto ci sono di mezzo diversi fattori e la procedura potrebbe variare leggermente a seconda dell'ordine effettuato. Tuttavia, come potete vedere, non c'è nulla di troppo complesso.