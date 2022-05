Come attivare la sintonizzazione dei canali TV automatica del digitale terrestre?

Su queste pagine abbiamo più volte indicato che, visti i cambiamenti che sta registrando il mercato del digitale terrestre, complice anche il processo di refarming che da ieri sta interessando un’altra regione. Ma come si fa per attivare la sintonizzazione automatica?

Partiamo col dire che si tratta di un’opzione messa a disposizione dalla maggior parte dei TV e decoder disponibili sul mercato, e che permette di avere sempre a disposizione la lista canali aggiornata. In questo modo, di fatto, si evita un processo che per molti potrebbe risultare fastidioso, ma anche spiacevoli sorprese: immaginate di voler vedere il vostro programma TV preferito e nel momento in cui accendete il televisore il canale non viene trovato perchè ha cambiato frequenze.

In linea generale, le procedure sono le seguenti:

Se utilizzate un decoder (qui spieghiamo come scegliere il decoder giusto per il DVB-T2): sul telecomando premete sul pulsante Menù, quindi spostatevi nel pannello delle opzioni e nella parte relativa alla ricerca canali attivate la sintonizzazione automatica

(qui spieghiamo come scegliere il decoder giusto per il DVB-T2): sul telecomando premete sul pulsante Menù, quindi spostatevi nel pannello delle opzioni e nella parte relativa alla ricerca canali attivate la sintonizzazione automatica Se non utilizzate un decoder: dal telecomando della TV, premete sempre sul pulsante delle impostazioni, spostatevi nella parte relativa alle impostazioni di sintonizzazione ed attivate la ricerca dei canali automatica.

I modelli di TV più recenti consentono anche di scegliere un orario in cui effettuare la ricerca canali. Il nostro consiglio è di scegliere sempre la notte (le 3 o le 4 ad esempio): state tranquilli, la ricerca avviene in background ed il televisore non si accende.