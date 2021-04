Come attivare la smartcard Tivùsat online e tramite telefono?

Torniamo a parlare di Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita che soprattutto dopo lo switch off al DVB-S2 è entrata nella case di milioni di italiani. Ma come si fa per attivare la smartcard? Le opzioni sono due.

Dopo aver effettuato le verifiche del caso (controllate che la parabola sia orientata sul satellite dedicato, che il segnale sia buono e che il decoder o la CAM sia collegato), dovrete prendere nota del numero di dodici cifre riportato sul retro della smartcard, dopo di che inseritela nel decoder o CAM e sintonizzatevi su un qualsiasi canale.

A questo punto avrete di fronte due opzioni:

Chiamare il numero 06 891 859

Effettuare l'attivazione tramite il form online

Il sistema, in entrambi i casi, chiederà pochi dati, tra cui il codice seriale di 12 cifre (che avete annotato prima), il vostro nome e cognome, la data e luogo di nascita, il codice fiscale o Partita IVA, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo email.

In generale, l'intero processo richiede trenta minuti, ma in attesa del via libera è necessario che la smartcard sia inserita e sintonizzata su un qualsiasi canale. In caso di problemi è possibile chiamare il numero unico 06 891 895, sempre tenendo a portata di mano il numero di smartcard.