Come attivare lo SPID con la Tessera Sanitaria da casa?

Dei sistemi per ottenere lo SPID online abbiamo a lungo parlato su queste pagine, ed ora ci stiamo soffermando su come fare per effettuarne l'attivazione, che rappresenta l'ultimo step prima della piena operabilità dell'Identità Digitale. Non tutti sanno che per il riconoscimento si può usare anche la Tessera Sanitaria.

La cosa principale, prima di procedere con la spiegazione della procedura, è assicurarsi che la propria Tessera Sanitaria sia attiva come Carta Nazionale Servizi: si tratta di uno step fondamentale, in quanto una Tessera Sanitaria anche se attiva e non scaduta, che non è registrata come CNS non può fare da documento di attivazione per lo SPID.

Partendo dallo SPID di Poste Italiane, che è sicuramente il più diffuso, per attivare lo SPID con Tessera Sanitaria non dovete fare altro che collegarvi alla pagina dedicata sul sito di Poste e quindi selezionare, nel momento in cui vi viene chiesto che metodo di riconoscimento volete utilizzare, l'opzione della Carta Nazionale Servizi. Nel momento in cui viene richiesto di utilizzare la CNS, è necessario collegare il lettore di smart card ad hoc al PC tramite l'ingresso USB e quindi inserire al suo interno la Tessera: a questo punto potete avviare il processo d'identificazione tramite il pulsante dedicato e seguendo le istruzioni mostrate sullo schermo.

Anche lo SPID di Aruba supporta il riconoscimento tramite Tessera Sanitaria: la procedura è molto simile.