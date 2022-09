Come attivare il tasto segreto dell'iPhone? La funzione del logo Apple

Se rientrate tra coloro che sono passati al mondo Apple e hanno appena ricevuto il proprio iPhone 14, potreste voler approfondire al meglio le possibilità offerte dal vostro nuovo smartphone. In questo contesto, una delle funzionalità meno conosciute è legata al logo Apple presente sul retro.

Dovete infatti sapere che quest'ultimo può di fatto fungere da "tasto segreto": non si tratta di una novità, dato che si può fare da iPhone 8 in poi, ma risulta interessante approfondire la questione. Ebbene, ciò a cui si fa riferimento è la funzionalità chiamata "Tocco posteriore", che in parole povere rileva i tap effettuati sulla backcover dell'iPhone (proprio nella zona del logo Apple).

In cosa consiste questa possibilità? Recandosi nelle impostazioni di sistema, raggiungendo la sezione "Accessibilità", premendo sull'opzione "Tocco" e facendo tap sulla voce "Tocco posteriore" risulta possibile associare un'azione a un tocco doppio o triplo sul retro dell'iPhone. Giusto per farvi degli esempi concreti, potreste pensare di associare a un doppio tap l'apertura della Fotocamera, nonché di associare a un triplo tap l'aumento del volume.

Una volta fatto questo, provate a toccare rapidamente per due o tre volte il logo Apple sul retro: vedrete che verrà messa in atto l'operazione che avete scelto. Potrebbe interessarvi consultare il portale ufficiale di Apple per maggiori informazioni: capite bene però che chi non era a conoscenza di questa funzionalità potrebbe trovare un "nuovo" modo interessante per interagire col proprio iPhone.