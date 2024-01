Come attivare il tema scuro su Google Maps? Bastano pochi tap

Dopo aver visto come inviare segnalazioni a Google Maps, torniamo a parlarvi dell'apprezzata app per la navigazione di Google per mostrarvi un'altra delle sue funzioni. Stavolta, ci concentreremo sulla cosiddetta Dark Mode, che consente di non affaticare la vista e ottimizzare la visibilità sull'app.

Se siete su Android, vi basterà sbloccare il vostro smartphone e lanciare l'applicazione Google Maps. A questo punto, dalla schermata principale, non dovrete fare altro che premere sulla vostra foto profilo e attendere che compaia il relativo menu a tendina.

Da qui, scegliete Impostazioni e successivamente Tema. Apparirà un popup: scegliete la voce "Lo stesso tema del dispositivo" se desiderate che l'applicazione si tinga di chiaro o di scuro insieme al tema di Android.

Con la voce "Sempre con tema scuro", invece, potrete attivare in maniera indipendente la modalità scura e l'esatto opposto con "Sempre con tema chiaro". Una volta scelta la voce che fa per voi, premete il tasto "Salva" e il gioco è fatto. Adesso, l'applicazione dovrebbe cambiare tonalità a seconda della vostra preferenza.

Questa voce andrà a cambiare il tema relativo non solo ai menu ma anche alle mappe, quindi tenete bene a mente la procedura che avete appena seguito qualora aveste bisogno di cambiarla per migliorare la visibilità di giorno oppure di notte.