Come attivare il tema scuro su iPhone ed iPad grazie ad iOS 13

Tra le novità principali introdotte da Apple con iOS 13 ed iPadOs, c'è il tema scuro, ormai diventato la moda del momento. Sono tante le applicazioni che nelle ultime ore hanno annunciato il supporto alla nuova interfaccia grafica, ma molte di queste si sincronizzano in automatico con le impostazioni di sistema.

E' quindi fondamentale, come nel caso di Instagram, impostare correttamente la modalità notte dalle opzioni dei dispositivi.

Abilitare il tema scuro su iOS ed iPadOs

L'attivazione è molto semplice e richiede pochi passaggi:

Sbloccare il dispositivo;

Aprire l'app Impostazioni;

Scorrere e fare tap su "Schermo e Luminosità".

Da questa schermata ci si ritroverà di fronte ad una serie di impostazioni che Apple ha aggiunto sotto il tab "Aspetto".

In alto troviamo due icone, che mostrano altrettante anteprime del tema. Se si vuole attivare per tutta la giornata il tema scuro, basta fare tap sull'opzione "Scuro". In alternativa, come mostriamo nello screenshot in calce, è possibile permettere all'iPhone o iPad di sincronizzarsi in automatico con l'alba ed il tramonto, in modo tale da avere il tema chiaro di giorno, e quello scuro nelle ore notturne.

In quest'ultimo caso è necessario abilitare l'opzione "Automatico" e quindi selezionare "dal tramonto all'alba" nell'apposito pannello, che consente anche di attivare a proprio piacimento gli orari in cui il vostro dispositivo abbraccerà la Dark Mode.