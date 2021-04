Come attivare la tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi?

La Carta Nazionale dei Servizi è un documento rilasciato dal Ministero dell'Economia e Finanze che può essere utilizzata per l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Ma non solo, perchè si tratta di una card che può essere utilizzata anche in ambito sanitario come Tessera Sanitaria, appunto.

Se la smart card è rilasciata dalle regioni, integra anche la Tessera Sanitaria ed infatti può essere presentata in farmacia al momento dell'acquisto dei farmaci per registrare le eventuali detrazioni. Questa novità è stata introdotta da qualche anno ed è riconoscibile in quanto integra un microchip che viene letto dai lettori ad hoc.

La carta nazionale servizi può essere utilizzata nell'ambito della pubblica amministrazione. Se la si vuole utilizzare come Tessera Sanitaria, non bisogna fare nulla. Se invece si desidera sfruttarla anche come CNS per i servizi online della PA, è necessario richiedere i codici PIN e PUK presso gli sportelli abilitati nella propria Regione. Qui bisogna presentarsi con un documento d'identità valido (come la CIE), oltre che la card e procedere seguendo le indicazioni che verranno fornite dagli operatori.

Successivamente si potrà usare la CNS anche da casa ma solo a patto di possedere un lettore di smart card abilitato (che deve essere acquistato a parte).

Se volete sapere cosa fare quando è scaduta la Tessera Sanitaria, vi rimandiamo alla nostra FAQ dedicata.