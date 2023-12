Come attivare i timer su Apple Watch? Ci sono diverse possibilità

La funzionalità Timer presente su Apple Watch ed iPhone si presta a vari utilizzi e conoscerla a fondo è molto utile in quanto può rivelarsi fondamentale in varie circostanze: ad esempio mentre si è in cucina, o mentre si è in palestra.

Su Apple Watch, a differenza di quanto avviene sulla controparte iPhone, è disponibile un’applicazione ad hoc che consente di far partire anche più conti alla rovescia.

Se dovete impostare velocemente un Timer le opzioni sono due: la prima è di affidarvi a Siri pronunciando la frase “Imposta un timer per 10 minuti”, ovviamente indicando il tempo per cui ne avete bisogno. Alternativamente, potete aprire l’applicazione Timer e scegliete o tra uno dei conti alla rovescia preimpostati, oppure cliccate sul tasto “+” e selezionate il tempo di cui avete la vostra necessità.

Come detto poco sopra, però potete anche far partire più timer in contemporanea: sempre dall’app Timer su Apple Watch dovete semplicemente far partire un timer e quindi tornare indietro e crearne un altro. Per eliminarne uno di questi vi basterà fare swipe da destra verso sinistra e quindi cliccare su X.

Sempre a proposito dello smartwatch targato Apple, qualche settimana fa su queste pagine abbiamo anche spiegato come ripristinare il codice di Apple Watch.