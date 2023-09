Come attivare il traduttore su Gmail? Bastano pochi tap

Vi abbiamo già spiegato come eliminare tutte le mail promozionali su Gmail, ma le feature del servizio di posta elettronica di Big G sono davvero tantissime. Per esempio, lo sapevate che potete tradurre le mail in altre lingue direttamente su Gmail, senza usare altre app e servizi terzi?

Su Android, il procedimento è semplicissimo: ovviamente, per avvalervi della funzione dovete aver installato l'app di Gmail sullo smartphone, dal momento che la feature non è disponibile sulla versione browser del servizio di posta elettronica. Quando riceverete una mail in una lingua diversa da quella impostata su Gmail, vi basterà aprirla e, prima del corpo del messaggio, vedrete la scritta "Traduci in", seguita dalla lingua che avete impostato per l'app. Toccate il banner e la mail verrà automaticamente tradotta per voi!

Se invece la scritta "Traduci in" non compare, non disperate: esiste anche un modo per forzare manualmente la traduzione dei messaggi di posta elettronica. Per farlo, vi basterà toccare i tre puntini in alto a destra della mail che volete tradurre e, dal menu a tendina, toccare su "Traduci". Selezionate la lingua che preferite e Gmail tradurrà automaticamente il messaggio!

Su PC, il funzionamento della feature è essenzialmente identico a quello di Gmail su Android: vi basterà accedere alla versione web di Gmail e usare l'apposito banner che appare in automatico sopra ai messaggi in un idioma diverso da quello di sistema per tradurre l'intero corpo della mail. Parimenti, se la traduzione automatica non compare, potete forzarla manualmente tramite il menu a tendina di ogni mail.

Su iPhone e iPad, invece, le cose cambiano: Gmail non ha ancora la traduzione automatica su dispositivi iOS, anche se quest'ultima dovrebbe arrivare a breve. Per ovviare al problema, però, potete usare la funzione "Traduci" inclusa in iOS e iPadOS: aprite la mail che volete tradurre, selezionate il testo in lingua straniera e, semplicemente, toccate "Traduci" nel menu che compare al di sopra dello scritto selezionato. Facilissimo!