Come attivare le Trascrizioni live di FaceTime su Mac? Non è complicato

Dopo aver spiegato come funzionano i videomessaggi su FaceTime, continuiamo a spulciare le novità introdotte dal colosso di Cupertino all’interno della propria piattaforma per le videochiamate. Oggi ci soffermiamo sulle trascrizioni live.

Si tratta di una funzionalità ancora in fase beta che permette di visualizzare sullo schermo la trascrizione testuale delle conversazioni. Il sistema è progettato per coloro che hanno problemi a sentire le conversazioni, ed Apple nella documentazione ufficiale spiega che l’audio viene elaborato su Mac.

L’attivazione è molto semplice: mentre si sta effettuando una videochiamata nell’app FaceTime su Mac, è necessario selezionare “Trascrizioni Live” nella barra laterale che, se non viene visualizzata si può attivare attraverso il pulsante con il rettangolo diviso a metà presente in basso a sinistra.

Il sistema potrebbe richiedere il download di qualche file in locale: in tal caso vi basta fare click sul pulsante dedicato ed il gioco è fatto.

Apple spiega anche che ““Trascrizioni live” è al momento in versione beta ed è disponibile solo sui computer Mac con Chip Apple e non è disponibile in tutti paesi, in tutte le zone né in tutte le lingue. La precisione delle trascrizioni live può variare e non è consigliabile fare affidamento su di esse in situazioni di alto rischio o di emergenza. “Trascrizioni live” consuma più energia”.