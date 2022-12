Come attivare ed utilizzare la VPN di Apple integrata in iOS?

Non tutti sanno che iOS e macOS hanno al loro interno un sistema di VPN di default completamente gratuito e sviluppato da Apple che, sebbene non offra le stesse protezioni di un servizio tradizionale, rappresenta un’ottima opzione per chi guarda alla privacy.

Se si attiva, Apple nasconde il proprio indirizzo IP e crittografa i dati mentre si naviga su Safari: in questo modo gli inserzionisti e le terze parti non possono creare profili in base alla nostra cronologia di navigazione.

L’attivazione su iPhone è molto semplice:

Apri l’app Impostazioni

Fai tap sul tuo nome in alto

Spostati nel pannello iCloud

Qui seleziona “Relay privato”

A questo punto è necessario attivare il toggle (deve essere verde) al fianco di “Relay privato”. Nel pannello “Posizione indirizzo IP” è possibile scegliere se si desidera mantenere una posizione generica per fare in modo che i siti web possano fornirci contenuti locali su Safari, oppure se vuole usare una posizione più ampia pur mantenendo il paese ed il fuso orario.

Occorre sottolineare che questo sistema copre solo Safari: le app di terze parti installate sull’iPhone non beneficeranno di tale protezione.

Ricordiamo che dalla serata di ieri è disponibile il nuovo iOS 16.2 che ha introdotto una serie di novità molto interessanti, tra cui la nuova applicazione Freeform.