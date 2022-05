Come attivare la verifica a due passaggi su Whatsapp? Così evitate il furto del profilo

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa alla nuova truffa di Whatsapp che permette ad un malintenzionato di rubarvi il profilo con una telefonata. Al momento, l'unico modo per proteggersi è attivare la verifica a due passaggi, ma come si fa? Ve lo spieghiamo noi.

Dall'applicazione per iOS ed Android, non dovete fare altro che spostarvi nel pannello "Impostazioni". Qui, vi basterà spostarvi nel tab "Verifica in due passaggi" e quindi cliccare su "abilita".

Una volta attivata, il codice vi chiederà di impostare un codice a sei cifre che sarà richiesto ogni qualvolta che Whatsapp effettuerà la verifica del vostro numero di telefono che solitamente viene completata quando si installa e reinstalla l'app ma che consigliamo di conservare in quanto potrebbe esservi richiesta anche di tanto intanto.

Sempre attraverso la stessa pagina, dopo aver abilitato la 2FA potete anche modificare il PIN o cambiare l'indirizzo email. Proprio quest'ultimo è molto importante in quanto serve da "backup" se dimenticate il PIN: Whatsapp potrà inviarvi un link via mail per disattivare temporaneamente la verifica in due passaggi e quindi di consentirvi di recuperare l'account all'account ed ai vostri messaggi.

Chiaramente, è sconsigliato nella maniera più assoluta dare il codice di verifica a persone sconosciute.