Come attivare Virtual Ram? La semplice procedura per Android

Ultimamente si parla di specifiche vertiginose, come i 22GB di RAM del nuovo smartphone da gaming Lenovo Legion Y90, dotato di 18 GB di memoria "fisica" più un'estensione virtuale di altri 4. Ma come funziona questa RAM virtuale? E soprattutto, lo sapevate che molti smartphone già la supportano?

Nel giro di una manciata di anni siamo passati da 512 MB a 8 GB e più di RAM anche negli smartphone di fascia media. Di pari passo con le specifiche, sono cresciuti anche i requisiti, con app non sempre ottimizzate al massimo e un sistema operativo che ne richiede una buona porzione per funzionare correttamente.

La memoria virtuale può tornare particolarmente utile, anche se marginalmente più lenta della RAM tradizionale, per dare sollievo a quest'ultima ricavando uno spazio aggiuntivo nell'archiviazione del telefono.

Diversi brand prevedono procedure differenti. Un comune denominatore lo troviamo nei device animati da Android con personalizzazione MIUI, quindi Xiaomi, POCO e Redmi. In questi dispositivi è sufficiente recarsi nelle impostazioni e cercare l'apposita voce "Espansione di memoria". A seconda del modello, chiaramente, cambierà anche il quantitativo massimo utilizzabile.

Stesso discorso per OPPO, dove invece bisognerà cercare "Espansione della RAM". Curiosamente, invece, nonostante faccia capo alla stessa azienda, OnePlus fa storia a sè, con "Potenziamento RAM" che prevede uno switch singolo per l'ottimizzazione, oppure "Turbo Boost" che è la memoria virtuale propriamente detta.



A seconda del brand, quindi, cambierà anche il nome commerciale della tecnologia. Se siete in dubbio, consigliamo di cercare la singola parola "RAM" nelle Impostazioni e trovare l'opzione, qualora supportata. Tra i marchi più diffusi, ricordiamo che vivo la chiama "Extended RAM", mentre la tecnologia Realme prende il nome di DRE (Dynamic RAM Expansion).



Molto presto, poi, anche Samsung permetterà di scegliere quanta RAM Virtuale utilizzare nella nuova One UI 4.1.