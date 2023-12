Come fare gli auguri di Natale su Instagram? L'opzione che non conoscete

Il Natale si avvicina: mentre Amazon lancia le offerte natalizie dell'ultimo minuto, i principali social network si stanno attrezzando per permettere ai loro utenti di inviare a parenti e amici degli auguri con stile. Anche Instagram ha implementato gli auguri di buon Natale con una visualizzazione particolare nelle sue chat!

Per inviare gli auguri di buon Natale su Instagram, la procedura è molto semplice ed è stata introdotta con l'ultimo aggiornamento del social network. Con lo stesso update, su Instagram sono arrivate le video note, ampliando così la funzionalità "Note" introdotta nel corso di quest'anno. A differenza di quest'ultima, però, gli auguri natalizi riguardano le chat private tra gli utenti, e non i contenuti pubblici del social network.

Dunque, se volete inviare un messaggio di buon Natale (o buon anno nuovo, buon compleanno e via dicendo) ad un altro utente Instagram, dovrete aprire la chat con quest'ultimo e scrivere normalmente il vostro messaggio di auguri. Dopo aver iniziato a digitare, noterete che accanto al testo comparirà, sulla sinistra, l'icona di una lente di ingrandimento. Toccatela.

Fatto ciò, si aprirà un sottomenu nel quale potrete selezionare sticker e adesivi da inviare insieme al vostro messaggio. In cima a questo menu, però, trovate anche quattro opzioni di visualizzazione per la "bolla" del messaggio: una è di colore rosa ed è contornata da dei cuori, una è blu e presenta delle bolle, una è arancione e mostra delle fiamme e l'ultima è un vero e proprio pacco regalo. Quest'ultima è quella che ci interessa per questa guida.

Scrivete dunque il vostro messaggio e, una volta terminato, toccate l'icona del pacco regalo. Il messaggio verrà inviato all'interno di una sorta di "pacchetto", con tanto di fiocco, e non sarà visibile all'utente che lo ha ricevuto finché questi non deciderà di "scartare" il pacco toccandoci sopra. Anche nell'anteprima del messaggio, il ricevente non ne vedrà il contenuto, dal momento che la notifica dirà solo che gli è stato inviato un "biglietto di auguri".

Dopo averlo toccato, il pacco si aprirà con una piccola animazione e, al posto del coperchio, comparirà il vostro messaggio testuale di auguri. Al momento, però, la funzione è disponibile solo sull'app di Instagram per iOS e Android: da PC, insomma, non potrete inviare gli auguri di Natale a nessuno.